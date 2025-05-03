Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 мая

Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 3 и 5 мая, 4 мая ожидается второй класс. Температура в эти дни будет от +12 до +17 градусов днем и от +3 до +11 градусов ночью.

Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. В Комлесхозе региона напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо звонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее Андрей Воробьев вручил награды спасателям и пожарным в Подмосковье. По его словам, в регионе работают около четырех тысяч сотрудников МЧС и более шести тысяч специалистов «Мособлпожспаса». Ежедневно на дежурство выходит 420 единиц спецтехники.