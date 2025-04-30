Благородная служба. Андрей Воробьев вручил награды спасателям и пожарным в Подмосковье

Торжественное мероприятие в честь Дня пожарной охраны прошло в Химках 30 апреля. Губернатор Андрей Воробьев , а также министр по делам гражданской обороны Александр Куренков вручили награды выдающимся спасателям региона, которые помогают тушить бытовые, природные и техногенные возгорания.

«Хочу всех сотрудников пожарной охраны поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за достойную и благородную службу», — сказал Воробьев.

В Подмосковье работают около четырех тысяч сотрудников МЧС и более шести тысяч специалистов «Мособлпожспаса». Ежедневно на дежурство выходит 420 единиц спецтехники. Ежегодно парк пополняется 20 новыми автомобилями, включая автолестницы и автоцистерны.

Спасатели активно используют современные технологии, в том числе беспилотники, для обнаружения пожаров и поиска людей. До конца года планируется закупить еще 140 дронов. Мониторинг также ведут 134 камеры с искусственным интеллектом.