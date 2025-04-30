Благородная служба. Андрей Воробьев вручил награды спасателям и пожарным в Подмосковье
Андрей Воробьев наградил спасателей и пожарных в Химках
Торжественное мероприятие в честь Дня пожарной охраны прошло в Химках 30 апреля. Губернатор Андрей Воробьев, а также министр по делам гражданской обороны Александр Куренков вручили награды выдающимся спасателям региона, которые помогают тушить бытовые, природные и техногенные возгорания.
«Хочу всех сотрудников пожарной охраны поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за достойную и благородную службу», — сказал Воробьев.
В Подмосковье работают около четырех тысяч сотрудников МЧС и более шести тысяч специалистов «Мособлпожспаса». Ежедневно на дежурство выходит 420 единиц спецтехники. Ежегодно парк пополняется 20 новыми автомобилями, включая автолестницы и автоцистерны.
Спасатели активно используют современные технологии, в том числе беспилотники, для обнаружения пожаров и поиска людей. До конца года планируется закупить еще 140 дронов. Мониторинг также ведут 134 камеры с искусственным интеллектом.
В ходе профессионального праздника глава МЧС России представил нового руководителя подмосковного министерства. Им стал Алексей Павлов, который ранее служил в подразделениях ведомства. Александр Куренков также передал Подмосковью новый автобус.
«Каждый выезд на пожар — это невероятный риск, это испытание всех ваших качеств на прочность. И вы каждый раз с честью проходите этот нелегкий экзамен, успешно справляясь с огненной стихией, действуя оперативно и слаженно в самых сложных условиях», — отметил Куренков.
В торжественной обстановке в Химках наградили отличившихся пожарных и спасателей. Так, медаль «За спасение погибавших» получил старший лейтенант Дмитрий Овсянников, который помогал ликвидировать огонь на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде.