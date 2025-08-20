Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 22 августа
Во вторник в лесах Подмосковья не выявили возгораний. В ближайшие несколько дней на большей части региона ожидается первый класс пожарной опасности.
Сегодня второй класс спрогнозировали в Волоколамском и Ступинском лесничествах, а третий — в Клинском, Бородинском, Луховицком и Шатурском.
Завтра второй класс опасности сохранится в Ступинском лесничестве, а третий — в Луховицком и Шатурском.
В пятницу третий класс также ожидается в Луховицком лесничестве.
Температура воздуха до конца рабочей недели будет составлять от +15 до +23 градусов. Возможны дожди.
Жителей и гостей Подмосковья призывают сообщать о возгораниях в лесах по номерам 112 и 8-800-100-94-00.