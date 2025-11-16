Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 18 ноября

В Подмосковье в ближайшие дни установится минимальный, первый класс пожарной опасности. Такой уровень будет действовать по всей территории региона 16, 17 и 18 ноября. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

По данным лесной службы, 15 ноября в лесном фонде Московской области не произошло ни одного возгорания. Ситуация остается стабильной. Погода ожидается переменчивая: днем температура будет колебаться от -3 до +10 градусов, ночью — от -7 до +4.

Жителей просят быть внимательными при посещении лесов. В случае обнаружения возгорания необходимо сразу сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.