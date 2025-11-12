Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 14 ноября

Во вторник, 11 ноября, в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. Специалисты дали прогноз по пожарной ситуации на ближайшие несколько дней.

В период с 12 по 14 ноября на всей территории региона установится первый класс пожарной опасности.

Согласно данным метеорологов, сегодня и в ближайшие дни столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов. Ожидается сплошная облачность. Дожди до конца рабочей недели будут кратковременными.

Жителей и гостей Московской области призвали в случае обнаружения возгорания в чаще или на опушке незамедлительно сообщить о случившемся по номеру 112 или позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.