Первый класс пожарной опасности продлили в лесах Подмосковья до 2 ноября
Комлесхоз Подмосковья продолжает мониторить обстановку в лесах. До 2 ноября на большей части территории региона ожидается первый, самый низкий, класс пожарной опасности.
Ко 2 ноября на всей территории Московской области установится первый класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше 8 градусов, а ночные показатели составят от 2 до 6 градусов.
Пожароопасный сезон в Подмосковье подходит к концу. Комлесхоз Московской области наградил лучших сотрудников по итогам года, благодаря усилиям которых в регионе спасли сотни гектаров леса.
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