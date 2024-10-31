Первый класс пожарной опасности продлили в лесах Подмосковья до 2 ноября

Комлесхоз Подмосковья продолжает мониторить обстановку в лесах. До 2 ноября на большей части территории региона ожидается первый, самый низкий, класс пожарной опасности.

Ко 2 ноября на всей территории Московской области установится первый класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше 8 градусов, а ночные показатели составят от 2 до 6 градусов.

Пожароопасный сезон в Подмосковье подходит к концу. Комлесхоз Московской области наградил лучших сотрудников по итогам года, благодаря усилиям которых в регионе спасли сотни гектаров леса.