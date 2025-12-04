Первый каток открыли в Одинцове

В парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове заработал первый каток. Эта площадка рассчитана не только на массовое катание, но и на спортивные занятия профессионалов, поэтому к подготовке льда предъявляют особые требования.

Первой на лед вышла Стейся, фигуристка из Москвы. Она катается на коньках с 2,5 лет. Ее главное достижение — статус кандидата в мастера спорта по одиночному катанию.

Сейчас Стейся учится в университете и параллельно работает тренером и режиссером-постановщиком ледовых представлений. Она рассказала, что 14 декабря в Одинцове состоится ее ледовое шоу «Алладин». В нем примут участие члены сборной России по фигурному катанию Алдар Самбуев и Илья Малышев.

Отметим, что каток в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове работает каждый день — по будням с 11:30 до 19:00. Сеанс длится полтора часа, а затем делают перерыв в 30 минут на заливку льда. Все желающие могут взять коньки на прокат: есть размерный ряд от 24-го до 46-го. Также в парке организовали пункт заточки коньков и обустроили камеры хранения. Напомним, что в зоне катка есть точка горячего питания, раздевалки и вся необходимая инфраструктура.