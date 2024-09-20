Первый иммерсивный автомобильный фестиваль пройдет в Подольске 28 сентября

Иммерсивный фестиваль проведут на двух локациях в Подольске в конце сентября. Для гостей будут работать советский буфет, извозчики и выставка ретроавтомобилей.

В конно-спортивном комплексе «Фаворит» и возле автосервиса «Автомолот» проведут выставки, мастер-классы, лекции, модные дефиле и конкурсы.

Также в рамках иммерсивного фестиваля будут работать фотозоны, пройдут интерактивные представления и концерт.

Прикоснуться к истории Подольска XIX века жители смогут в конно-спортивном комплексе. Здесь они увидят извозчиков, купеческие лавки и трактиры.

На территории автосервиса представят выставку ретроавтомобилей.

А в рамках театрализованных представлений артисты перевоплотятся в образы знаменитых писателей, политических деятелей, которые когда-либо приезжали в Подольск.

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