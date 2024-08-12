Партию гуманитарной помощи отправили из Ленинского округа в Курскую область

В Ленинском округе собрали более трех тонн помощи для пострадавших в Курской области. Гуманитарный груз отправили 12 августа.

В Курск отправили питьевую воду, сухпайки, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельное белье, одежду и генераторы.

«К благотворительной акции присоединились, как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, а также жители», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что 13 августа будет отправлена вторая партия гуманитарного груза. Принести помощь можно с 10:00 до 22:00 по двум адресам: Видное, проспект Ленинского Комсомола, 16, а также Видное, Школьная улица, 17. Сейчас необходимы постельное белье, подушки, полотенца, одеяла, бытовая химия, спальные мешки, горелки и газовые баллоны, фонарики с батарейками, продукты с долгим сроком хранения, лекарства, удобная обувь и одежда.

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