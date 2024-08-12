Партию гуманитарной помощи отправили из Ленинского округа в Курскую область

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

В Ленинском округе собрали более трех тонн помощи для пострадавших в Курской области. Гуманитарный груз отправили 12 августа.

В Курск отправили питьевую воду, сухпайки, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельное белье, одежду и генераторы.

«К благотворительной акции присоединились, как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, а также жители», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что 13 августа будет отправлена вторая партия гуманитарного груза. Принести помощь можно с 10:00 до 22:00 по двум адресам: Видное, проспект Ленинского Комсомола, 16, а также Видное, Школьная улица, 17. Сейчас необходимы постельное белье, подушки, полотенца, одеяла, бытовая химия, спальные мешки, горелки и газовые баллоны, фонарики с батарейками, продукты с долгим сроком хранения, лекарства, удобная обувь и одежда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Макрону напомнили о политическом кризисе Франции после завершения Олимпиады

Фейк: ВСУ захватили стратегический ядерный объект в Курской области

Не стоит удивляться «возрождению» нацизма в Европе. Он никуда не исчезал

Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте