Первый фестиваль уличных видов спорта прошел в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Новый Супоневский парк открылся совсем недавно, но уже принял десятки участников фестиваля уличных видов спорта — от новичков до титулованных атлетов. Здесь прошла гонка по воркауту — это комплекс испытаний на силу, выносливость и скорость.

Фестиваль проходил на современной алюминиевой воркаут-зоне: все оборудование последней модели произведено в соседнем Солнечногорске.

Участники фестиваля прошли обязательную разминку под руководством опытных наставников. Главным судьей соревнований стал двукратный чемпион мира по воркауту и участник телепроекта «Титаны» Григорий Скурихин. Он внимательно следил за техникой выполнения каждого элемента.

Гонка включала полосу препятствий — подтягивание, отжимание, вис на шведской стенке, рукоходы, прохождение брусьев и подъем по шесту за лентой.

В программу фестиваля вошли также зрелищные мастер-классы от профессиональных атлетов.

Фестиваль стал объединяющей площадкой для всех, кто занимается спортом на свежем воздухе. Здесь не было разделения на профессионалов и любителей — соревновались, учились и поддерживали друг друга участники всех возрастов и уровней подготовки.