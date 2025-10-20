Первый фестиваль грэпплинга прошел в Наро-Фоминске
Почти 300 спортсменов из Подмосковья и соседних областей сразились на первом Фестивале грэпплинга в Наро-Фоминске. Мероприятие прошло на арене физкультурно-оздоровительного комплекса КСК «Нара».
Нарофоминские спортсмены показали высокий результат, завоевав 10 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей.
Сейчас в округе занимаются грэпплингом более 500 спортсменов. Это позволяет Наро-Фоминску укреплять статус центра притяжения для тех, кто любит спорт.
Опыт и наставничество главы округа Романа Шамнэ, как вице-президента Федерации спортивной борьбы России и президента Всероссийской Федерации грэпплинга, помогают проводить работу максимально эффективно.
«Мне как вице-президенту Федерации спортивной борьбы России и президенту Федерации грэпплинга России важно слышать от спортсменов и гостей, что им нравится приезжать в наш округ. Это лучшая оценка нашей работы. Мы действительно создали здесь все условия для комфортных и честных соревнований. Рад, что Наро-Фоминск стал центром притяжения для всех, кто любит единоборства. Такие события — не разовые акции. Мы и дальше будем развивать спорт, который воспитывает характер», — отметил Роман Шамнэ.