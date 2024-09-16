Первый этаж детской поликлиники в Электростали отремонтируют к концу года

Реконструкция первого этажа началась в детской поликлинике Электростали. Во время ремонта внутренние пространства переосмыслят и сделают более удобными для посетителей.

«Сейчас у нас есть прекрасная возможность перенести на первый этаж, например, кабинет забора крови, кабинет забора биологического материала, кабинет по выписке рецептов и направлений. Такое размещение будет очень удобно — пациентам не придется переходить с этажа на этаж, чтобы сдать анализы или получить справку», — говорит заместитель главного врача по детству и родовспоможению ЭЦГБ Марина Мамошина.

На два потока разделят прием детей с ОРЗ и соматическими патологиями.

После ремонта первый этаж поликлиники будет полностью соответствовать современным рекомендациям по организации приема посетителей. Срок окончания работ намечен на конец года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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