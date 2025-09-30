Первый этап возведения импортозамещающего производства завершили в Балашихе

Резидент индустриального парка «Демидов» компания «Ялка» завершил первый этап строительства производственно-административного комплекса по производству вентиляционного оборудования в городском округе Балашиха. В пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки подтвердили, что объект получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.

Объем инвестиций в строительство комплекса составляет 130 миллионов рублей, будет создано 50 рабочих мест. Комплекс будет состоять из двух производственных зданий общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров и одного административного.

«Стройка будет проходить в три этапа. Первый — строительство одного из производственных зданий площадью более 1,4 тысяч квадратных метров — завершен. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2026 году», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания была основана в 2013 году и с тех пор занимается производством и инновационными разработками в области вентиляционного оборудования, систем холодоснабжения и противопожарных технологий. Широкий ассортимент продукции предприятия нашел применение в различных направлениях строительной отрасли.

Продукция предприятия востребована на различных известных объектах. В списке клиентов компании — крупные строительные организации, государственные учреждения и предприятия, включая столичное метро. Универсальность оборудования позволяет решать разные задачи: от поддержания оптимальных условий в больницах и школах до обеспечения бесперебойной работы производственных линий на промышленных объектах.

Для реализации проекта организация обратилась к инвестиционной карте Московской области. Данный цифровой ресурс представляет собой навигатор для инвесторов, позволяющий эффективно выбирать территории под размещение производств на территории региона. Разработка карты стала частью внедрения регионального инвестиционного стандарта в регионе.