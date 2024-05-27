Первый этап строительства детского сада завершился в ЖК «Зеленые Аллеи»

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

В ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе продолжается строительство детского сада на 155 мест. На данный момент строители завершили работы по устройству котлована.

По словам заместителя директора по строительству компании-застройщика Дмитрия Ефремова, на данный момент завершен подготовительный этап строительства, котлован почти готов, и впереди начало фундаментных работ.

Представители пресс-службы сообщили, что трехэтажное здание детского сада строится с применением современных технологий. В нем оборудуют все необходимое для детей, включая мебель и пищевой блок. Помещения адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, а на территории детского сада создадут теневые навесы, игровые площадки и спортивные зоны. Строительство завершат к 2025 году.

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