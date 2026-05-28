Первый этап ремонта детской больницы в Люберцах завершат в августе 2026 года

В Московском областном центре охраны материнства и детства в городском округе Люберцы близится к завершению первый этап капитального ремонта детской больницы. Готовность объекта составляет около 85%.

На данный момент в здании ведутся завершающие отделочные работы. Рабочие монтируют потолки, устанавливают СМЛ-панели на стенах, возводят перегородки и делают отделку из ГМЛ в операционных. Параллельно проводится пусконаладка инженерных систем: вентиляции, кондиционирования и освещения.

Ежедневно на объекте задействовано 80 человек. После завершения первого этапа в августе 2026 года рабочие приступят к ремонту второй части здания.

По завершении первого этапа в больнице появятся пять новых операционных, два помещения реанимации, фильтр-боксы, палаты, санузлы и душевые. Дизайн помещений выполнен в современном стиле, с использованием интересной цветовой гаммы на каждом этаже.