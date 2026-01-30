Первый этап реконструкции МОНИКИ завершат к началу 2027 года

Модернизация главного хирургического корпуса Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского продолжается. За тем, как идут работы, постоянно следит региональное Управление технического надзора капитального ремонта Московской области.

Специалисты проверяют, чтобы ремонт выполняли правильно, безопасно и в соответствии с утвержденными планами.

Речь идет о 17-этажном здании, построенном в 1983 году. Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. За время существования корпус ни разу не проходил столь масштабного обновления, поэтому сейчас там начали комплексную модернизацию, рассчитанную на три этапа. Сейчас реализуют первый из них.

На этой стадии в здании применяют новые архитектурные и конструктивные решения, чтобы корпус соответствовал сегодняшним требованиям медицины, обновляют инженерные системы и ремонтируют помещения наиболее востребованных отделений.

Особое внимание специалисты уделяют нескольким ключевым зонам — отделениям реанимации и интенсивной терапии.

Под пристальным контролем находится хирургический блок. Также проверяют процесс ремонта диагностических и лечебных отделений, блока трансплантации и административной части корпуса.

Во время выездов на объект эксперты следят, чтобы строители строго придерживались проектных решений, не выходили за рамки сметы, укладывались в график и выполняли работы качественно.

Такой контроль нужен, чтобы после завершения ремонта корпус стал удобным для врачей, безопасным для пациентов и полностью готовым к медицинским нагрузкам.

Первый этап строительно-монтажных работ планируют завершить до начала следующего года.