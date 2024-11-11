Первый этап первенства ЦФО по баскетболу среди ветеранов прошел в Мытищах

В спортивном центре «Строитель» в Мытищах состоялся первый тур первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории старше 50 лет. В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Московской области, Тулы, Брянска и Калуги, а также сборная Челябинска, выступавшая вне зачета.

Ветераны баскетбола продемонстрировали высокий уровень игры и впечатляющие скорости. В составе сборной Московской области выделялись шесть игроков из Мытищ, которые внесли значительный вклад в игру команды. Однако в матче с тульским «Арсеналом» большое количество нереализованных моментов привело к первому поражению в сезоне.

Тем не менее, впереди участников ждут еще два тура, которые пройдут в Брянске и Туле. Ветераны выразили благодарность друг другу за честную борьбу и поддержание спортивного духа, а затем сделали совместное фото для истории. Финал четырех запланирован на конец февраля и пройдет в Мытищах, где команды вновь сразятся за звание лучших в округе.

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