Первый этап областного турслета прошел в Подольске

Отборочный тур соревнований по туризму провели в школе имени Дмитрия Зернова в поселке Быково. Участие приняли команды из разных школ Подольска.

Участники преодолели ряд традиционных для туристического слета испытаний. Всего за победу поборолись около 100 человек.

«Туристический слет проходит в городском округе Подольск впервые. Для чего мы проводим такое мероприятие? Для того, чтобы дети понимали, что такое туристический слет, чтобы они умели ориентироваться на местности, вязать узлы. Собрать палатку», — прокомментировала председатель подольского отделения «Движение Первых» Ольга Шацких.

Лучшей стала команда отряда школы № 18 имени Подольских курсантов. Она стала победителем муниципального этапа и теперь отправится на областной уровень туристического слета.