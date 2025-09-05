Памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Подольске

Около 100 человек приняли участие в митинге у мемориала воинам-интернационалистам на площади Славы. Юнармейцы, кадеты, представители «Молодой гвардии», ученики, студенты и педагоги возложили цветы в память о жертвах террористических актов.

День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из важнейших памятных дат нашей страны. Она приурочена к трагедии в Беслане, произошедшей 21 год назад. Тогда взяли в заложники около 1200 человек. Среди них были ученики, их родители и педагоги. В результате теракта погибло более 300 человек.

«Для нас очень важно быть вместе, поддерживать друг друга, чтобы таких терактов больше никогда не повторялось, потому что мы все помним историю, которая произошла в 2005 году, она до сих пор с болью отзывается в сердце у многих наших соотечественников», — поделилась главный эксперт отдела развития молодежного движения Лидия Шобухова.

В доме культуры «ЗиО» в этот день ученикам старших классов школы № 14 показали литературно-музыкальную композицию «Трагедия Беслана».