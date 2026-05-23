Первый этап кулинарного конкурса для пенсионеров прошел в Люберцах
В библиотеке «Бригантина» 20 мая состоялось ежегодное мероприятие «Люберецкая супербабушка». 15 участниц приготовили около 30 блюд, отражающих культуру разных народов России.
Заявочная кампания стартовала в конце апреля, всего было 30 претенденток. Тема года — единство народов России, поэтому каждое угощение представляло традиции той или иной национальности.
Председатель местного отделения Союза женщин России, основатель конкурса Елена Верховых отметила, что жюри предстоит оценить старания хозяек, и добавила, что опыт Люберец переняла Белоруссия — в этом году в Минске прошел аналогичный конкурс.
Участниц ждут еще два этапа — спортивный и творческий, а также насыщенная культурная программа с экскурсиями и мастер-классами. Имя «Люберецкой супербабушки» традиционно объявят в День города в сентябре.