Первый этап Кубка GT стартовал на подмосковной гоночной трассе

На гоночной трассе Moscow Raceway под Волоколамском прошел первый этап гоночной серии Кубок GT сезона 2026 года. Это уже пятый сезон, когда мощные гоночные автомобили от различных производителей, таких как Toyota, Mercedes-Benz, Lamborghini и Porsche, выходят на старт. Именно с автомобилей марки Porsche десять лет назад начался Кубок GT.

Парад автомобилей этой марки по гоночному треку стал доброй традицией и изюминкой автомобильного праздника. Гостей мероприятия также ждали прогулки по пит-лейну, экскурсии в гаражи команд и автограф-сессии с пилотами.

Основатель чемпионата Олег Кесельман рассказал, что кубок проходит на лучших гоночных трассах России, а уровень состязаний и техники соответствует мировым стандартам. Основная цель организаторов — привлечь как можно больше зрителей и популяризировать автоспорт. С каждым годом количество зрителей увеличивается.

Заключительный этап Кубка GT также пройдет на трассе Moscow Raceway под Волоколамском 26 сентября 2026 года. Это еще одна традиция чемпионата.