В Губернском колледже в Серпухове состоялось первое испытание областного этапа профессионального состязания «Учитель года Подмосковья — 2026». После торжественной церемонии открытия конкурсанты приступили к одному из самых ответственных этапов — «Методическая мастерская».

Цель испытания — раскрыть профессиональный почерк педагогов, продемонстрировать их авторские подходы к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Каждому участнику было отведено 25 минут, за которые учителям предстояло представить свой методический опыт и доказать его эффективность, актуальность и новизну. Конкурсанты делились педагогическими «находками» и приемами работы с классом.

В выступлениях педагогов сочетались классические каноны педагогики и современные образовательные тренды. В центре внимания — внедрение AI-помощников в учебный процесс, цифровизация уроков, формирование глобальных компетенций и развитие гибких навыков у школьников. При оценке жюри учитывало не только содержательность докладов, но и умение участников аргументированно отстаивать свою позицию.

Конкурс «Учитель года Подмосковья» ежегодно выявляет лучших педагогов региона, демонстрирующих высокий профессионализм и инновационный подход к обучению. Победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия конкурса.