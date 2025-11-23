Первый этап капремонта корпуса для Хоровой школы мальчиков начался в Дубне

Работы пройдут в рамках двухлетнего контракта. Ранее специалисты провели обследование здания. Демонтаж решили начать до того, как будет закончена проектная документация.

Двухэтажный второй корпус более 20 лет стоял закрытым. После ремонта здесь появятся кабинеты для занятий с детьми и еще один концертный зал.

Специалисты утеплят фасад, заменят окна и кровлю. Внутри проведут перепланировку, стены оборудуют акустическими звукоизоляционными панелями. Все работы должны завершить до конца следующего года.

«При поддержке губернатора региона было принято решение о расширении здания Хоровой школы мальчиков и юношей. Наш город включили в государственную программу. Это позволит нашему знаменитому учебному заведению оставаться ведущим в Подмосковье», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.