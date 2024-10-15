Первый этап капитального ремонта завершили в гимназии № 17 в Мытищах

Работы по капитальному ремонту инженерных систем и обновления в спортивном зале провели в гимназии № 17 в Мытищах по проекту «Новая школа». Работы продолжат в 2025 году.

Мониторинг по завершению первого этапа капитального ремонта в рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа» провели местный координатор проекта Наталья Гречаная и член политического Совета Евгений Аганин.

В учреждении полностью заменили инженерные системы, обновили системы канализации, холодного и горячего водоснабжения. Заменили системы отопления, установили новые конверторы и подключили современные батареи.

Рабочие отремонтировали 1600 квадратных метров кровли, фасад, входную группу, частично заменили оконные блоки и 10 санузлов. Также специалисты провели ремонт в малом спортивном зале, выполнили гидроизоляцию полов, уложили асфальт и установили новое освещение.

Обновление продолжат в 2025 году без остановки образовательного процесса.

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