Первый этап чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске

Новый интеллектуальный сезон для школьников стартовал в Воскресенске. Первый этап чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел во Дворце культуры «Цементник».

За победу боролись семь команд из образовательных учреждений городского округа: «Old school», «Не Ньютоны» и «Топинамбур» из лицея № 23, «Гармония» из лицея имени Стрельцова, «Последний сезон в соло» из гимназии № 1, «Последние парты» из лицея № 6 и «Алюминиевые огурцы» из Воскресной школы. Вне зачета в игре участвовала сборная сопровождающих.

Вопросы, на которые ребятам нужно было дать ответ за одну минуту, оказались не из легких, особенно во второй половине игры. Все участники получили заряд эмоций и бесценный опыт, который обязательно поможет им в следующих играх сезона.

В итоге победителями стали «Последний сезон в соло» и «Алюминиевые огурцы», набравшие по девять баллов. Третье место также разделили команды «Old school» и «Топинамбур», на счету которых по пять очков.

Второй этап чемпионата пройдет 13 ноября.