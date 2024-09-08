Первый этап благоустройства Перловского пруда завершили в Мытищах

В районе Перловского пруда в Мытищах обустроили тропинки, обновили набережную и причал. Строители скоро приступят ко второму этапу работ по благоустройству.

Выездное совещание прошло на месте обновления Перловского пруда. Его провела глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Здесь уже создали дорожно-тропиночную сеть, установили парковые диваны, благоустроили набережную и причал. Также специалисты углубили водоем, переработали дно, обустроили зимовальные ямы для рыбы, установили фонтан.

После рабочие установят камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», системы освещения, озеленят территорию, проведут дополнительное зарыбление.

«Хищных рыб здесь не будет. Добавим белого амура, это травоядная рыба, которая поможет избежать быстрого роста водорослей, характерного для этого пруда. Его максимальная глубина составляет пять метров, средняя — три с половиной. На дне много ключей, проблем с замором рыбы не должно быть, но мы внимательно контролируем ситуацию», — поделился директор управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов.

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