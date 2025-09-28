Первый этап благоустройства набережной Яузы завершили в Мытищах

Первый этап обновления набережной реки Яузы в Мытищах подходит к завершению. Рабочие укладывают плитку и обустраивают велодорожки. Об этом сообщили в Министерстве Московской области.

На участке сформируют дорожно-тропиночную сеть, установят освещение и систему видеонаблюдения «Безопасный регион», оборудуют лавочки с USB Type-С для зарядки гаджетов.

Подрядчик благоустроит участок от улицы Мира до Березовой рощи, который выбрали жители в ходе голосования «Формирование комфортной городской среды». Работы полностью завершат до конца октября 2025 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».