Турнир «Кубок футбольных мам» прошел в Дубне

В Дубне состоялся первый турнир по футболу в зале среди мам. Команды приехали из разных городов, а дубненские участницы показали хорошие результаты.

Спорткомплекс «Олимп» собрал спортсменок из Москвы, Клина, Серпухова и Торжка. Это был первый опыт для местных родителей, решивших взять мяч в руки. Они усиленно тренируются четыре раза в неделю — после работы и домашних дел. Большинство футболисток только недавно начали осваивать игру, но с каждым тренировочным занятием становятся всё увереннее.

«Летом думала, что это просто авантюра, но теперь не пропускаю ни одной тренировки», — поделилась участница Алла Журкина.

Турнир прошел по круговой системе, и по итогам матчей победу одержали футболистки из Клина, на втором месте оказалась команда из Москвы. Дубна заняла третье и четвертое место, но все участники покидали поле с гордостью.

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