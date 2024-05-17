Первый детский сад построили в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 10:21 Первый детский сад построили в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове Группа «Самолет»

Читать 360 в

Группа «Самолет» построила первый детский сад на 300 мест в ЖК «Прибрежный парк». Социальный объект возвели за счет средств девелопера, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей разного возраста. В каждой ячейке есть спальня, санузел и помещение для занятий и игр. При входе в детский сад сделали колясочную.

Реклама

Во дворе провели благоустройство, здесь обустроили прогулочные площадки для каждой группы. Под открытым небом создали две спортивные площадки, а по периметру — забор.

ЖК «Прибрежный Парк» находится на юге Подмосковья, в девяти километрах от МКАД. Дома расположены возле железнодорожной станции Ленинское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».