Первый аппарат МРТ установят в поликлинике № 1 на улице Урицкого в Истре

Первый МРТ появится в муниципальном округе Истра. До этого жителям приходилось проверять здоровье в других округах или в платных клиниках.

Аппарат для магнитно-резонансной томографии — один из главных и самых массовых наказов жителей муниципального округа Истра после строительства и введения в эксплуатацию нового здания истринской больницы. Для размещения выбрали и отремонтировали бывшее административно-техническое здание на территории поликлиники № 1 на улице Урицкого в городе Истра. Там усилили конструкции, чтобы полы выдержали большую вибрацию при работе аппарата, отремонтировали кровлю, сделали вентилируемый фасад, поменяли входную группу и сделали небольшую зону ожидания для пациентов.

Монтаж МРТ планируют завершить в апреле, одновременно с этим будет проводиться обучение персонала.

«Аппарат уже поставлен и монтируется на место. Мощность аппарата 1,5 тесла — этого более чем достаточно с точки зрения информативности для врачей», — уточнил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Теперь пройти диагностику в Истре можно бесплатно по полису ОМС.