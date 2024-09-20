Первый агротуристический фестиваль пройдет в Коломне в начале октября

«Фермер Фест» пройдет в арт-квартале «Патефонка» в Коломне 5 октября. Он станет первым агротуристическим фестивалем в округе.

На фестивале устроят продажу натуральных продуктов от местных производителей. Это будут сыр, колбасы, рыба и масла, специи и выпечка, мед и фрукты и многое другое.

Свои товары представят также местные ремесленники и рукодельницы. Будет работать фермерский рынок.

Для гостей мероприятия подготовили арт-ярмарку, крафт-корт и культурный стритфуд. Культурную часть программы организуют российские рок-группы URGAband и «Папаша Дорсет».

Кроме того, будут работать фотозоны, а дети смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

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