Первые весенние субботники прошли в Химках

В Химках начался месячник благоустройства. Первые субботники прошли на десяти площадках в разных микрорайонах города, в уборке приняли участие более 300 человек.

Старт уборке на центральной локации на улице Марии Рубцовой дала глава Химок Инна Федотова. Участники привели в порядок пешеходную зону в Новых Химках, убрали мусор и сухие ветки.

«Субботники в Химках — добрая традиция, которая объединяет вокруг общей цели — сделать город чище, уютнее и комфортнее для жизни», — подчеркнула Инна Федотова.

«Субботники — это не просто уборка территории, а важный шаг к формированию ответственного отношения к природе. Эти ценности заложены в основе партийного проекта „Единой России“ „Чистая страна“», — отметила депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина.

К полезной инициативе присоединились и местные депутаты. «Общий труд объединяет и поднимает настроение», — отмечает Надежда Смирнова.

«Начинать свое утро так активно в компании единомышленников — отличная физическая разминка и залог положительных эмоций на весь день», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

После уборки все желающие смогли подкрепиться кашей и горячим чаем.