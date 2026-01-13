Первые в этом году сертификаты на жилье получили молодые семьи в Дубне

В наукограде Дубна продолжает работать федеральная программа поддержки молодых семей. Ее участникам выдают свидетельства на социальную выплату для приобретения квартиры или дома.

Первые два сертификата в этом году вручили 12 января. Теперь у семей есть семь месяцев, чтобы найти подходящее жилье и реализовать свое право. Например, Скворцовы уже планируют купить квартиру в районе Большой Волги — там находится гимназия № 11, куда скоро пойдет их дочь.

«Мы безумно рады, эмоции переполняют, пока не можем полностью осознать — так классно. И, что важно, очень быстро: в прошлом году подали заявку, в этом уже получили свидетельство», — рассказала жительница Дубны Елена Скворцова.

В городе нет очереди на получение помощи. Оформление идет в плановом режиме, но семья должна соответствовать некоторым условиям: есть необходимость улучшения жилищных условий, супруги по возрасту не старше 35 лет, а их доходы должны быть на определенном уровне.

«Жилье для каждой семьи — это важный критерий, чтобы чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Это возможность строить планы. Желаю семьям благополучия и скорейшего новоселья!», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.

Программа действует с 2007 года. За это время участниками стали 131 дубненская семья. В прошлом году вручили три сертификата, в этом — пока два.