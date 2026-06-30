Первые склады в индустриальном парке «Северные врата» запустят в 2026 году

Первые два склада откроют в индустриальном парке «Северные врата» в Дмитрове в третьем квартале этого года. Это здания для производства и хранения товаров народного потребления и продуктов, сообщили в подмосковном стройнадзоре.

Площадь первого склада составит 18,5 тысячи квадратных метров, второго — 20,3 тысячи. Там будут хранить изделия легкой промышленности, электронику, хозяйственные товары, продукты, алкоголь, герметичные фармпрепараты. Также в здании организуют производственный участок сборки жалюзи. Ежегодно там будут выпускать 10 тысяч квадратных метров продукции.

Индустриальный парк находится вблизи терминально-логистического центра «Белый Раст», который станет одной из ключевых точек Полярного шелкового пути, связывающего порты Китая и России. Всего на площадке планируют построить шесть производственно-складских блоков, КПП, две котельные, канализационно-насосную станцию и ливневые очистные сооружения.

Инспекторы стройнадзора оценили готовность объекта на 70%.