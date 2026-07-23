Первые паспорта вручили школьникам в Воскресенске
На главной площади парка усадьбы Кривякино состоялась торжественная церемония вручения паспортов жителям городского округа Воскресенск, достигшим 14-летнего возраста. Свои первые документы подростки получили в присутствии родных и друзей.
Паспорта юным воскресенцам вручили глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Яна Агеева.
«Продолжаем хорошую традицию — вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям нашего округа, достигшим 14-летнего возраста. Совместное проведение мероприятия с представителями одного из ведущих предприятий нашего региона подчеркивает важность социального партнерства и преемственности поколений. Желаю всем ребятам успехов в учебе, личностном росте и достижении поставленных целей. Пусть ваш жизненный путь будет отмечен добрыми делами и свершениями!», — отметил Алексей Малкин.
Торжественная церемония стала для школьников важным событием, символизирующим начало нового этапа жизни и приобретение статуса полноправных граждан Российской Федерации.