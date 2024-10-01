Первые паспорта вручили школьникам в администрации Наро-Фоминска

Участникам мероприятия рассказали историю появления главного документа Российской Федерации. В администрации Наро-Фоминского округа подчеркнули, что паспорт гражданина будет напоминать каждому, кто его получил, о том, что его решения и поступки должны соотноситься с жизнью общества.

Юноши и девушки произнесли торжественные слова и клятвенно пообещали быть достойными гражданами России и приносить пользу малой родине и своей стране.

Записаться на торжественное вручение паспорта Российской Федерации можно при оформлении государственной услуги в МФЦ. Нужно сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

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