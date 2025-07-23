Первые паспорта вручили шести юным жителям Зарайска

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста, прошла в Водонапорной башне — месте, которое считается достопримечательностью Зарайска. Главный документ гражданина Российской Федерации получили шесть юношей и девушек.
Поддержать молодых людей в этот день пришли родители и друзья. Документы и памятные подарки ребята получили от почетных гостей.
С поздравительным словом ко всем присутствующим обратились глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, председатель совета депутатов округа Елена Белкина, председатель совета местного отделения «Движения первых» Станислав Орлов. Они отметили, что событие значимое, и всегда нужно помнить о важности документа и о том, что вместе с ним помимо новых возможностей, появляются и обязанности.
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