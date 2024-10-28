Первые паспорта вручили подросткам на торжественной церемонии в Можайске

Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Можайске. Важные документы 17 школьникам передал замглавы муниципалитета.

Мероприятие провели в актовом зале ЗАГСа в Можайске. Документ подростки получили из рук первого заместителя главы городского округа Можайск Алексея Сперанского.

Их также поздравила заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова.

«Хочу поздравить вас сегодня с получением такого важного документа — паспорта гражданина Российской Федерации. Развивайтесь, учитесь и будьте достойными гражданами нашей страны», — сказал Алексей Сперанский.

Присутствующие также пожелали ребятам достигать своих целей и ответственно относиться к правам и обязанностям, обладателями которых они стали.

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