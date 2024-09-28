Первые паспорта вручили еще шести подросткам из Котельников

Первые паспорта вручил временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники. Торжественная церемония прошла в Доме культуры «Белая дача».

Получение важного документа — всегда событие для подростков, ведь они вступают в новый жизненный этап — взрослую жизнь. Им пожелали смело идти своей дорогой, обретая удачу и стремление к достижениям.

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