Первые паспорта вручили еще шести подросткам из Котельников
Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в Котельниках. Шесть ребят впервые получили важный документ гражданина России.
Первые паспорта вручил временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники. Торжественная церемония прошла в Доме культуры «Белая дача».
Получение важного документа — всегда событие для подростков, ведь они вступают в новый жизненный этап — взрослую жизнь. Им пожелали смело идти своей дорогой, обретая удачу и стремление к достижениям.
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