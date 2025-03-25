Первые паспорта вручили еще 5 школьникам в Ленинском округе
Ставшая доброй традицией торжественная церемония впервые прошла в здании муниципального Центра управления регионом. Пятерым 14-летним жителям округа вручил главный документ гражданина России глава муниципалитета Станислав Каторов.
Школьники пришли на мероприятие вместе со своими родителями, которые признались, что вручение паспортов их детям является важным и значимым событием для всей семьи.
Станислав Каторов отметил, что документ открывает не только двери к новым перспективам, но и налагает определенные обязательства. «В то же время, держа в руках свой первый паспорт, вы можете почувствовать себя полноценным членом общества, ощутить гордость за то, что ваша страна — Россия», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
Юноши и девушки также получили в подарок памятные сувениры от администрации округа. После завершения церемонии ребятам рассказали о деятельности центра и его основных задачах.
Напомним, что в 2024 году первые в своей жизни паспорта гражданина РФ получили 2885 юных жителей Ленинского округа.