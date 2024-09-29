Первые паспорта вручили еще 19 подросткам в Дмитрове

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Первый и самый важный документ гражданина России получили 19 подростков.

Церемонию награждения провели муниципальный депутат Роман Сунгуров и член Общественной палаты Дмитровского округа, заслуженный работник культуры Подмосковья и директор Центрального дома культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина. Они поздравили ребят со вступлением во взрослую жизнь и пожелали с честью нести звание гражданина России.

«Поздравляем и желаем ребятам быть настоящими патриотами нашей страны, ставить перед собой высокие цели и достигать их!» — сказал Роман Сунгуров.

Отметим, чтобы первый паспорт подростку вручили в торжественной обстановке, необходимо подать заявление в МФЦ. Сделать это можно в течение месяца после дня рождения.

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