Первые паспорта вручили еще 18 школьникам в Можайске

В Можайском округе состоялось торжественное вручение первых паспортов молодым жителям. По традиции, мероприятие прошло в местном отделении ЗАГСа.

Поддержать юношей и девушек пришли их близкие — родители, родственники и друзья. Всего в этот день свой первый главный документ получили 18 человек.

«Получение паспорта представляет собой значимый шаг на пути к взрослой жизни, открывающий новые возможности и права для молодежи. Убежден, что каждый из них сделает достойный выбор и внесет весомый вклад в развитие Можайского округа», — сообщил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Момент вручения стал особенно трогательным благодаря поддержке близких, которые разделили радость этого события с юными гражданами.

Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, пресс-служба округа подготовила альбом с фотографиями. Жители могут найти его на странице администрации в социальных сетях.