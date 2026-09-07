Первые паспорта вручили 9 школьникам в Одинцове

В Одинцове в торжественной обстановке вручили первые паспорта девяти школьникам. Церемония прошла в здании городской администрации.

Поздравить ребят пришла председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова. Вручение паспортов юным жителям округа стало доброй традицией.

С 14 лет подростки получают возможность самостоятельно пользоваться рядом государственных и финансовых сервисов. С новым документом можно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», оформить банковскую и Пушкинскую карты, получать меры государственной поддержки, а также самостоятельно покупать билеты на поезд и самолет.

Помимо паспортов, школьникам подарили издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина, обложку на документ и поздравительный адрес. Стать участником торжественного вручения первого паспорта может каждый подросток. Услуга доступна к выбору в офисах МФЦ.