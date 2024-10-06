Первые паспорта вручили 14 подросткам в Подольске

Свои первые паспорта в Подольске ко Дню города получили еще 14 юных подольчан. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Я — гражданин России».

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай вручил важный документ в торжественной обстановке.

«Перед церемонией я очень нервничала, но когда назвали мое имя, волнение сразу прошло. Сейчас я горжусь тем, что получила паспорт — документ гражданина нашего государства», — поделилась Ксения Ягодина.

Ксения учится в кадетском классе. Она стала лауреатом I степени в номинации «Медиа» конкурса «Эстафета талантов-2023», неоднократно принимали участие в олимпиадах.

Отметим, торжественная церемония вручения первых паспорт прошла в преддверии 243-летия со дня основания города Подольска и Подольского уезда.

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