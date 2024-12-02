Первые паспорта вручили 11 юным жителям Одинцовского округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил ребят с важным событием и дал напутствие.

«Сегодня мы передаем не только паспорт, но и свое доверие, свою веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Помните, что быть гражданином России — это не только пользоваться правами, но еще и брать на себя ответственность за свои поступки, за людей вокруг вас и за Россию», — подчеркнул он.

Ребята не остались и без подарков. Подросткам традиционно вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского», она повествует о ключевых событиях отечественной истории. Имея паспорт, школьники смогут оформить Пушкинскую карту, это поможет им еще больше узнать о культурной жизни своей страны.

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