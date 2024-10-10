Первые паспорта вручили 10 подросткам в Серпухове

Торжественную церемонию вручения паспортов приурочили к 95-летию округа Серпухов. Еще 10 подростков стали полноправными гражданами России.

Первые паспорта вручили глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, депутат городского Совета Елена Акимова и заместитель благочинного серпуховского церковного округа, иерей Павел Тимохин. Все подростков проявили себя и достигли высоких результатов в образовании, культуре, спорте, волонтерстве и патриотической деятельности. Молодежь Серпухова достойно представляет южный форпост Московии. Таких высот они добились благодаря упорству, настойчивости и амбициозности.

«Дорогие ребята! Будущее — за вами. Желаю вам здоровья, успехов в учебе, новых свершений и оптимизма», — отметил Сергей Никитенко.

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