Юным жителям Мытищ вручили первые паспорта в торжественной обстановке
В Мытищах первые паспорта гражданин Российской Федерации вручили юным жителям в торжественной обстановке. Ребят также поздравил глава округа Олег Сотник.
Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности. Ребят поздравил исполняющий обязанности главы Мытищ. Он пожелал им быть достойными гражданами России.
«Старайтесь каждый день делать что-то хорошее, ставить цели и достигать их», — сказал глава Мытищ Олег Сотник.
На подобные события жители округа традиционно приходят целыми семьями. Важность такой традиции отметил председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов.
В финале события воспитанница вокальной студии «Голос» молодежного центра «Импульс» Василиса Рысина исполнила песню.
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