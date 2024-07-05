Юным жителям Мытищ вручили первые паспорта в торжественной обстановке

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В Мытищах первые паспорта гражданин Российской Федерации вручили юным жителям в торжественной обстановке. Ребят также поздравил глава округа Олег Сотник.

Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности. Ребят поздравил исполняющий обязанности главы Мытищ. Он пожелал им быть достойными гражданами России.

«Старайтесь каждый день делать что-то хорошее, ставить цели и достигать их», — сказал глава Мытищ Олег Сотник.

На подобные события жители округа традиционно приходят целыми семьями. Важность такой традиции отметил председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов.

В финале события воспитанница вокальной студии «Голос» молодежного центра «Импульс» Василиса Рысина исполнила песню.

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