Первые паспорта торжественно вручили семи школьникам в Зарайске

Торжественную церемонию приурочили к 110-летию с начала строительства одной из главных достопримечательностей Зарайска — водонапорной башни. Юноши и девушки в присутствии почетных гостей и своих родных произнесли торжественные слова и клятвенно пообещали быть достойными гражданами России.

«Паспорт — самый важный документ, который есть у человека, у любого гражданина страны. Это документ, который вас будет сопровождать всю вашу жизнь, где бы вы ни были. Я желаю вам всем, чтобы этот документ гордился своим хозяином», — сказал, поздравляя школьников, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.