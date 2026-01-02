Первые паспорта получили юные жители Химок

На церемонии отметили, что это большой шаг для тех, кто впервые держит в руках удостоверение личности. «Получение паспорта — это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, знак доверия и ответственности. Мы живем в крепкой, многонациональной стране, и теперь вам предстоит продолжить историю, созданную нашими предками», — сказал на церемонии Сергей Малиновский.

Каждый новый гражданин вместе с паспортом получил в подарок Конституцию Российской Федерации и памятную обложку для документа.

«Для меня это очень волнительный и важный день. Чувствую, что перехожу из детства во взрослую, более серьезную жизнь», — поделился своими впечатлениями один из участников церемонии, Владимир Костюхин.

Отметить это значимое событие в торжественной обстановке может каждый житель Химок, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр «Мои Документы», где можно оформить заявку на проведение церемонии.