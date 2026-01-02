Первые паспорта получили юные жители Химок
В Химках состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов девяти юным жителям городского округа. Главные документы ребятам вручил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
На церемонии отметили, что это большой шаг для тех, кто впервые держит в руках удостоверение личности. «Получение паспорта — это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, знак доверия и ответственности. Мы живем в крепкой, многонациональной стране, и теперь вам предстоит продолжить историю, созданную нашими предками», — сказал на церемонии Сергей Малиновский.
Каждый новый гражданин вместе с паспортом получил в подарок Конституцию Российской Федерации и памятную обложку для документа.
«Для меня это очень волнительный и важный день. Чувствую, что перехожу из детства во взрослую, более серьезную жизнь», — поделился своими впечатлениями один из участников церемонии, Владимир Костюхин.
Отметить это значимое событие в торжественной обстановке может каждый житель Химок, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр «Мои Документы», где можно оформить заявку на проведение церемонии.