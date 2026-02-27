Первые паспорта получили 9 школьников из Химок

Школьники вместе с родителями и близкими собрались в зале картинной галереи имени Горшина в Химках. Глава городского округа Инна Федотова вручила первые паспорта юным химчанам.

Девять подростков в торжественной атмосфере получили свои главные документы.

«Уверена, что вы будете достойными гражданами России, честными и ответственными людьми, будете добросовестно учиться и работать на благо нашей Родины, защищать ее интересы», — поделилась с ребятами глава городского округа Химки Инна Федотова.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов приняли участие в церемонии. Каждому школьнику вместе с паспортом подарили памятные символы — Конституцию России и обложку для документа.

«Получение главного документа — это шаг во взрослую жизнь, момент осознания себя полноправным гражданином великой страны. Вместе с документами вручили каждому Конституцию РФ — основной закон нашего государства, который они теперь обязаны знать и соблюдать», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Традиция торжественных вручений паспортов школьникам в Подмосковье началась в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Любой желающий может принять участие церемонии — достаточно обратиться в МФЦ.